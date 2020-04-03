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Кадыров запретил жителям Чечни появляться на улице ночью

Кадыров запретил жителям Чечни появляться на улице ночью

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики приняли решение запретить людям передвигаться ночью. По словам политика, это связано с принимаемыми мерами по сдерживанию распространения коронавируса.

Запрет начнет действовать с 3 апреля. Передвигаться пешком и на машинах будет запрещено с восьми вечера до восьми утра. Кроме того, с 5 апреля республика ограничивает въезд для транспорта и прибытие граждан на территорию региона.

При этом жителям Чечни, которые хотят вернуться домой, рекомендуется сделать это до введения ограничительных мер, отметил Кадыров.

Как ранее сообщало ИА Newstes, в Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. 1 апреля утром скончалась 82-летняя женщина, недавно приехавшая из Москвы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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