Кадыров запретил жителям Чечни появляться на улице ночью

Анастасия Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики приняли решение запретить людям передвигаться ночью. По словам политика, это связано с принимаемыми мерами по сдерживанию распространения коронавируса.

Запрет начнет действовать с 3 апреля. Передвигаться пешком и на машинах будет запрещено с восьми вечера до восьми утра. Кроме того, с 5 апреля республика ограничивает въезд для транспорта и прибытие граждан на территорию региона.

При этом жителям Чечни, которые хотят вернуться домой, рекомендуется сделать это до введения ограничительных мер, отметил Кадыров.

Как ранее сообщало ИА Newstes, в Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. 1 апреля утром скончалась 82-летняя женщина, недавно приехавшая из Москвы.