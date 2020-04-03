Кайли Миноуг поздравила бойфренда с днем рождения и поделилась романтичным кадром

Вадим Карасев

Вчера возлюбленному 51-летней австралийской певицы Кайли Миноуг Полу Соломонсу исполнилось 46 лет. Поздравить бойфренда звезда решила и публично, опубликовав в инстаграме романтичный снимок, сделанный в прошлом году.





Кайли Миноуг и Пол Соломонс

Поцелуи и любовь на день рождения для этого человека. Сегодня мистеру Соломонсу 46! А этот снимок был сделан, когда ему было 45 лет,

— написала звезда.

С Полом Кайли встречается уже два года. В одном из интервью певица призналась, что наконец нашла настоящую любовь.

Я очень благодарна за то, что в моей жизни теперь это есть. Обо мне действительно заботятся,

— говорила она.

Несмотря на то что Миноуг периодически делится снимками с возлюбленным в инстаграме, она все же старается сохранять некоторую конфиденциальность и не слишком откровенничает о личной жизни.

Когда вы что-то цените, вы стараетесь быть более осторожным. Мы изучаем жизни друг друга, но я не хочу слишком много об этом говорить. Он просто отличный парень,

— признавалась она.





До отношений с Соломонсом Миноуг встречалась с Джошуа Сассом (они даже были помолвлены), расставание с которым тяжело переживала. Однако залечить душевные раны певице помог новый возлюбленный, с которым она теперь очень счастлива.



