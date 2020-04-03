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Капитана авианосца „USS Теодор Рузвельт“ отстранили от должности за письмо в Пентагон

Капитана авианосца „USS Теодор Рузвельт“ отстранили от должности за письмо в Пентагон

Капитана авианосца США „USS Теодор Рузвельт“ Бретта Крозье освободили от обязанностей после его письма в Пентагон с подробным описанием случаев заболевания коронавирусом на корабле.

В письме содержался призыв к руководству ВМФ принять более решительные меры по контролю за вспышкой коронавируса на кораблях. Текст обращения был и опубликован в газете "Сан-Франциско Кроникл".

Бретт Крозье требовал, чтобы большая часть пятитысячного экипажа авианосца была отправлена домой, так как на корабле произошла вспышка коронавируса.

Он написал, что тысячи моряков находятся в тесном контакте на корабле и им необходим карантин. Более 100 моряков и персонал на судне дали положительный результат на коронавирус.

Глава ВМС США Томас Модли заявил, что капитан Крозье проявил плохое суждение, не защитив своё письмо от утечек и излишне поднял тревогу.

Министр добавил, что потерял уверенность в способности капитана возглавить авианосец и бороться с этим вирусом, чтобы получить здоровый экипаж, который будет продолжать соответствовать своим требованиям национальной безопасности, пишет издание „Express“.

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По материалам: u-f.ru

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