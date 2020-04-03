Карли Клосс об отношениях с мужем Джошуа Кушнером: "Я слушала свое сердце и старалась не замечать трудности"

Вадим Карасев

К семье 27-летней модели Карли Клосс будет приковано внимание, даже если Карли решит завершить модельную карьеру. Клосс замужем за бизнесменом Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа — Джареда Кушнера. Модель и ее супруг не занимаются политикой, но их о ней постоянно спрашивают. В интервью модельеру Диане фон Фюрстенберг Карли заявила, что никакие трудности не способны разрушить ее семью.Я прислушалась к своему сердцу, когда решила быть рядом с любимым человеком, и старалась не замечать разные трудности, которые с этим связаны. Мое сердце вообще часто дает мне правильные подсказки,— сказала Клосс.





Джошуа Кушнер и Карли Клосс





Роман модели и бизнесмена начался в 2012 году, а через шесть лет они поженились. За месяц до помолвки Карли приняла иудаизм. Что до политических взглядов, то Карли говорила в других интервью, что ей близки либеральные ценности, как и ее супругу, а поддерживает она демократов (Дональд Трамп, к слову, избирался на президентский пост от республиканцев).

Я не единственный человек в стране, которому вовсе не обязательно соглашаться с политическими взглядами членов своей семьи. Я голосовала за демократов в 2016 году и собираюсь голосовать за них в 2020-м,— сказала Карли в интервью Энди Коэну.





Джошуа Кушнер с братом Джаредом

В беседе с Дианой фон Фюрстенберг Карли также рассказала, как карьера модели помогла ей обрести уверенность в себе.

Я ненавидела свой высокий рост с самого раннего детства. Помню, как в детском саду была на полторы головы выше всех мальчиков в группе. В школьные годы было особенно трудно: свой высокий рост в сочетании с худобой ненавидела больше всего… С успехом в карьере пришла уверенность в себе. Я начала понимать, что мой труд может окупиться, а целеустремленность и желание добиваться большего лишь укрепляли мою уверенность,— добавила Карли.







