Киев «переместился» на юг на 400 километров: шокирующие выводы экспертов

Алексей Вольцев

В течение 2020 года по температуре воздуха и осадкам будут определять новые климатические нормы за 1991−2020 годы. Таковы рекомендациям Всемирной метеорологической организации в Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского. По прошествии первых трех месяцев года исследователи выявили значительные отклонения от предыдущего климатического периода (1961−1990 гг) по температуре воздуха. Так, январь в Киеве потеплел на 2,4 °С, февраль и март — соответственно на 1,9 °С и 1,8 °С. Кстати, март побил в Киеве рекорд по числу температурных рекордов.

При сравнении полученных показателей двух периодов — 1991−2020 гг. и 1961−1990 гг (январь — март) — по Киеву, Николаеву и Херсону климатологов поразил тот факт, что по новым нормам столица «переместилась» приблизительно на 400 километров южнее. И это еще раз подтверждает значительный темп потепления за последние три десятилетия.

А данные еженедельных показателей атмосферного загрязнения воздуха в Киеве свидетельствуют, что в городе в период з 24 по 30 марта нынешнего года зафиксировано превышение максимально допустимых концентраций:

- взвешенных частиц — в 1,1−1,6 раза на проспекте Победы и Бессарабской площади;

- диоксида серы — в 2,3−2,6 раза на площадях Бессарабской, Демеевской, проспекте Победы (возле метро «Святошин»), улице Скляренко;

- диоксида азота — в 5,4−6,7 раза на проспекте Победы, Демеевской площади, улице Инженера Бородина; в 4,2−4,1 раза — на улице Скляренко, Бессарабской площади;

- формальдегида — в 2,0−2,1 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Скляренко.

Как ни странно, несмотря на снижение трафика в Киеве в связи с карантином, уровень загрязнения воздуха на прошлой неделе несколько повысился.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по прогнозу ученых, потепление на 4 градуса приведет к гибели цивилизации. Между тем из-за колоссальных выбросов парниковых газов климат на Земле изменяется неслыханными доселе темпами.