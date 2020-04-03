Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Киев «переместился» на юг на 400 километров: шокирующие выводы экспертов

Киев «переместился» на юг на 400 километров: шокирующие выводы экспертов

Киев «переместился» на юг на 400 километров: шокирующие выводы экспертов

В течение 2020 года по температуре воздуха и осадкам будут определять новые климатические нормы за 1991−2020 годы. Таковы рекомендациям Всемирной метеорологической организации в Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского. По прошествии первых трех месяцев года исследователи выявили значительные отклонения от предыдущего климатического периода (1961−1990 гг) по температуре воздуха. Так, январь в Киеве потеплел на 2,4 °С, февраль и март — соответственно на 1,9 °С и 1,8 °С. Кстати, март побил в Киеве рекорд по числу температурных рекордов.

При сравнении полученных показателей двух периодов — 1991−2020 гг. и 1961−1990 гг (январь — март) — по Киеву, Николаеву и Херсону климатологов поразил тот факт, что по новым нормам столица «переместилась» приблизительно на 400 километров южнее. И это еще раз подтверждает значительный темп потепления за последние три десятилетия.

А данные еженедельных показателей атмосферного загрязнения воздуха в Киеве свидетельствуют, что в городе в период з 24 по 30 марта нынешнего года зафиксировано превышение максимально допустимых концентраций:

- взвешенных частиц — в 1,1−1,6 раза на проспекте Победы и Бессарабской площади;

- диоксида серы — в 2,3−2,6 раза на площадях Бессарабской, Демеевской, проспекте Победы (возле метро «Святошин»), улице Скляренко;

- диоксида азота — в 5,4−6,7 раза на проспекте Победы, Демеевской площади, улице Инженера Бородина; в 4,2−4,1 раза — на улице Скляренко, Бессарабской площади;

- формальдегида — в 2,0−2,1 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Скляренко.

Как ни странно, несмотря на снижение трафика в Киеве в связи с карантином, уровень загрязнения воздуха на прошлой неделе несколько повысился.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по прогнозу ученых, потепление на 4 градуса приведет к гибели цивилизации. Между тем из-за колоссальных выбросов парниковых газов климат на Земле изменяется неслыханными доселе темпами.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом
Анастасию Заворотнюк поздравили с днем рождения фанаты и знаменитости
Анастасию Заворотнюк поздравили с днем рождения фанаты и знаменитости
Муж Ксении Бородиной – Собчак: «Вы вынуждены проводить ревизию у меня в штанах?»
Муж Ксении Бородиной – Собчак: «Вы вынуждены проводить ревизию у меня
На литературном салоне в Москве представлено творчество живого классика Александры Крючковой
На литературном салоне в Москве представлено творчество живого
Рейтинг Путина вырос после обращения к нации
Рейтинг Путина вырос после обращения к нации
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции
Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции
Опасный вредитель ясеня проник в шестнадцать областей европейской России
Опасный вредитель ясеня проник в шестнадцать областей европейской
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Ле Пен призвала французов объединиться вокруг правды во время пандемии
Ле Пен призвала французов объединиться вокруг правды во время пандемии
В Чечне комендантский час, в Дагестане «карантин Шредингера» в мечетях
В Чечне комендантский час, в Дагестане «карантин Шредингера» в мечетях

Топ на сегодня

#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и
Владимир Уйба стал врио главы Коми
Владимир Уйба стал врио главы Коми
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Что пишут в Телеграме: 2 апреля
Что пишут в Телеграме: 2 апреля

Еще по теме

Температура воздуха в Киеве побила рекорд
Май наступил в марте: в выходные в Киеве установлены новые температурные рекорды
Киев поставил 28 температурных рекордов
Россиянам рассказали о сроках температурных аномалий