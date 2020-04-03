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Киллер ФСБ сел в тюрьму на 12 лет за убийство майора Ивана Мамчура

Киллер ФСБ сел в тюрьму на 12 лет за убийство майора Ивана Мамчура

Вступил в силу приговор убийце сотрудника Ровенского СИЗО Ивана Мамчура — агент ФСБ Олег Смородинов получил 12 лет тюрьмы.

Как сообщают в СБУ, завербованного российской спецслужбой украинца признали виновным по ст. ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — «Государственная измена».

Напомним, что бывший военнослужащий Иван Мамчур был убит в сентябре 2016 года. Его убийцу задержали в ноябре того же года, когда Смородинов возвращался из России в Украину.

«Дважды судимый этнический русский Смородинов к началу 2016 года был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живилом. Сначала он поставил агенту задачу собирать информацию о местах проживания и работе отдельных военнослужащих ВСУ, участвовавших в АТО», — сообщают в украинской спецслужбе и добавляют, что заказ на убийство Мамчура поступил в июле 2016 года. За это киллеру обещали работу в правоохранительных органах аннексированного Крыма.

Подробный материал о том, как Смородинов готовился к преступлению и совершил убийство, читайте на сайте «ФАКТОВ»

# Украина
По материалам: fakty.ua

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