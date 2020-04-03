Кинокритик рассказал о конкуренции традиционных и онлайн-кинотеатров после завершения пандемии

Лидия Мартынова

По мнению кинокритика Максима Васюнова, мир уже давно тем или иным образом уходит в онлайн. Поэтому пересмотреть подходы к кинорынку требуется уже давно."Онлайн-кинотеатры отменили платные подписки или снизили цены, например, до 1 рубля – это прекрасный ход. Если сейчас людей максимально затянули в онлайн, после спада эпидемии коронавируса большой процент аудитории все равно останется пользователями этих сервисов, это психологический момент", - приводит издание "Слово и Дело" словаПри этом нужно понимать, что аудитория найдется как для фильмов в интернет-формате, так и предназначенных для большого экрана. С учетом этого производители и должны выпускать фильмы. По мнению эксперта, сейчас появилась потребность выхода в кинотеатрах даже сериалов и этим обязательно нужно воспользоваться. Васюнов уверен, что многие люди ходят в кинотеатры, поскольку там можно получить эстетическое наслаждение.Также Васюнов отметил, что после отмены карантинных мер не только онлайн-кинотеатры, завоевавшие за это время аудиторию, останутся в выигрыше, но и обычные кинотеатры тоже должны будут испытать приток народа. "Бесспорно, люди устанут от онлайна, захотят выйти и изменить свой обзор, рамку восприятия. И здесь важно, какой контент смогут предложить в этот период производители кино, в особенности российского. Очень важно не разочаровать зрителя, который изголодался", - заключил