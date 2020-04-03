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Кинокритик рассказал о конкуренции традиционных и онлайн-кинотеатров  после завершения пандемии

Кинокритик рассказал о конкуренции традиционных и онлайн-кинотеатров  после завершения пандемии

На время пандемии многие онлайн-платформы сделали либо бесплатный доступ для просмотра фильмов и сериалов либо предоставляют огромные скидки. Но когда-нибудь пандемия закончится и традиционным кинотеатрам нужно будет вернуть свои позиции и не обязательно, что сделать это будет просто.
 
По мнению кинокритика Максима Васюнова, мир уже давно тем или иным образом уходит в онлайн. Поэтому пересмотреть подходы к кинорынку требуется уже давно. 
 
"Онлайн-кинотеатры отменили платные подписки или снизили цены, например, до 1 рубля – это прекрасный ход. Если сейчас людей максимально затянули в онлайн, после спада эпидемии коронавируса большой процент аудитории все равно останется пользователями этих сервисов, это психологический момент", - приводит издание "Слово и Дело" слова Максима Васюнова.
 
При этом нужно понимать, что аудитория найдется как для фильмов в интернет-формате, так и предназначенных для большого экрана. С учетом этого производители и должны выпускать фильмы. По мнению эксперта, сейчас появилась потребность выхода в кинотеатрах даже сериалов и этим обязательно нужно воспользоваться. Васюнов уверен, что многие люди ходят в кинотеатры, поскольку там можно получить эстетическое наслаждение. 
 
Также Васюнов отметил, что после отмены карантинных мер не только онлайн-кинотеатры, завоевавшие за это время аудиторию, останутся в выигрыше, но и обычные кинотеатры тоже должны будут испытать приток народа. "Бесспорно, люди устанут от онлайна, захотят выйти и изменить свой обзор, рамку восприятия. И здесь важно, какой контент смогут предложить в этот период производители кино, в особенности российского. Очень важно не разочаровать зрителя, который изголодался", - заключил Васюнов.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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