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Кира Найтли, Элтон Джон, Кейт Уинслет, Наоми Кэмпбелл и другие снялись в ролике в поддержку медработников

Кира Найтли, Элтон Джон, Кейт Уинслет, Наоми Кэмпбелл и другие снялись в ролике в поддержку медработников

Кира Найтли, Кейт Уинслет, Наоми Кэмпбелл, Дэниел Крейг, Дэвид Бекхэм и многие другие британские знаменитости отдали дань уважения всем медицинским работникам Великобритании, которые, рискуя своими жизнями, сейчас борются с коронавирусом. Знаменитости снялись в видеоролике, который вышел вчера на YouTube, чтобы подчеркнуть свое уважение к врачам, медсестрам, сиделкам и всем, кто сейчас работает на передовой, борясь за жизни пациентов. Автором ролика стал бывший муж Клаудии Шиффер британский режиссер и продюсер Мэттью Вон.


Видео начинается с выступления главного врача Англии Рут Мэй, которая также поблагодарила всех сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании и всех, кто оказывает им поддержку.

Я знаю, что сообщения о благодарности и поддержке очень много значат для наших сотрудников, неважно, от кого они исходят. Но когда такое количество знаменитостей изо всех сил старается показать свою признательность, — это придает особый импульс. Это самая большая проблема, с которой когда-либо сталкивалась НСЗ, и благодарность в адрес тех, кто упорно трудится, чтобы спасти жизни каждый день, сейчас важна как никогда, поэтому я уверена, что каждый получит пользу от поднимающей настроение музыки, чтобы сохранить бодрость духа.


Наоми Кэмпбелл
Дэвид Бекхэм

Первым из звезд в кадре появился сэр Элтон Джон, который, держа в руках лист с надписью "Спасибо сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании", поблагодарил их за работу.

Вы наши герои, и мы благодарим каждого из вас. Спасибо,

— сказал Элтон Джон.


Дэниел Крейг
Бенедикт Камбербэтч
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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