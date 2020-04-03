Кличко сообщил о первой смерти от коронавируса в Киеве

Алексей Вольцев

В Киеве за сутки зареестроован первый летальный случай от коронавируса.Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко."К сожалению, есть один летальный случай. 70-летний человек, к сожалению, умер", – рассказал столичный глава.Также Кличко отчитался о 29 новых случаях заболевания COVID-19. Таким образом, в Киеве уже 161 человек получил подтвержденный диагноз.По состоянию на 2 апреля в Украине 804 случая заражения коронавирусом, из них 135 случае зафиксировано за прошедшие сутки.20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели.