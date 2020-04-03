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Кличко сообщил о первой смерти от коронавируса в Киеве

Кличко сообщил о первой смерти от коронавируса в Киеве
В Киеве за сутки зареестроован первый летальный случай от коронавируса.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"К сожалению, есть один летальный случай. 70-летний человек, к сожалению, умер", – рассказал столичный глава.

Также Кличко отчитался о 29 новых случаях заболевания COVID-19. Таким образом, в Киеве уже 161 человек получил подтвержденный диагноз.
По состоянию на 2 апреля в Украине 804 случая заражения коронавирусом, из них 135 случае зафиксировано за прошедшие сутки.

20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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