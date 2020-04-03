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Кнут или пряник: чем Трамп может склонить Россию к нефтяному перемирию

Кнут или пряник: чем Трамп может склонить Россию к нефтяному перемирию
Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшие дни согласуют сокращение нефтедобычи. Москва и Эр-Рияд это не подтверждают. В переговорах о перемирии в ценовой войне не обойтись без Вашингтона. И американцам придется предложить России существенные преференции. Например, отмену санкций против "Северного потока — 2".

Нам не о чем говорить

"Я думаю, они решат это в течение следующих нескольких дней. Обе стороны знают, что им нужно делать, — сказал американский президент журналистам. — Потому что происходящее с ценами на нефть очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии. Так что они договорятся".


Вашингтон готов присоединиться к обсуждению, "если это понадобится". "Мы все собираемся встретиться, надо оценить, что мы можем сделать. Потому что никто не хочет терять промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест", — подчеркнул глава Белого дома.


Нефтяные рынки немедленно на это отреагировали: утром в четверг июньские фьючерсы на Brent подскочили на 12,5 процента, до 27,83 доллара за баррель, майские на WTI — на 10,5 процента, до 22,44 доллара.

Однако большинство экспертов сочли выступление Трампа всего лишь словесной интервенцией для поддержки рыночных котировок. И не ошиблись: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что никаких консультаций с Саудовской Аравией не ведется, а контакты на уровне лидеров государств не планируются. "Пока ни о каких конкретных или даже абстрактных сделках взамен ОПЕК+ никто речи не заводил", — подчеркнул Песков.

Между тем Саудовская Аравия 1 апреля побила рекорд по добыче нефти, выкачав из недр более 12 миллионов баррелей. "Это четкий сигнал, что саудиты не готовы на уступки в ценовой войне", — указывают аналитики банка ING.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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