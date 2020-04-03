Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года

Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года

Полнолуние приносит новые события и неожиданные перемены, Прогноз астрологов поможет избежать неприятностей и применить себе во благо мощную энергетику этого дня.

В апреле привычный ритм нашей жизни может ощутимо измениться. Мысли и действия будут носить судьбоносный характер по вине Полнолуния, которое состоится в начале месяца. Для многих из нас этот день может оказаться опасным, однако не стоит этого бояться. Плюс данного астрономического события заключается в том, что получится извлечь пользу из самых спорных и сложных на первый взгляд ситуаций.


Полнолуние в апреле 2020 года

Полнолуние в апреле состоится 8 числа в 05:36 по московскому времени под управлением созвездия Весы. Это будет 15 лунный день — время искушений и судьбоносных событий. Астрологи также обращают внимание на секстиль Меркурия, управляющего сферой денег, к Плутону, меняющему правила. Аспект планет является сложным, поэтому Полнолуние может принести неопределенность и сложности в жизни, особенно затронув материальную часть.

Полная Луна в соединении с Весами приносит волнение, беспокойство, неожиданные перемены и непредсказуемое поведение. Астрологи также подчеркивают дисбаланс в отношениях, связанный с недостатком поддержки и любви. Потребуется раскрыть в себе такие качества, как сострадание и терпение, чтобы ослабить негативные проявления высокомерия. Гибкость и непредвзятость увеличат вероятность приятных перемен и впечатлений. В то время как эгоизм и тщеславие затуманят разум, за чем последует конфликт, опасный для личности и репутации.

Ещё одним важным моментом апрельского Полнолуния астрологи назвали кармический дисбаланс, вызванный внутренними проблемами. Решение отложенных вопросов и работа над собой является ключом к устранению внутренних блоков и препятствий в жизни. Самоанализ поможет внести коррективы в ответ на меняющие обстоятельства и восстановить кармический баланс.


Астрологические рекомендации на 8 апреля

Полнолуние в Весах ознаменует собой начало нового цикла и спровоцирует перемены по трем направлениям:


Появится возможность переосмыслить жизненный путь, отчетливо увидеть свои ошибки и развязать кармические узлы.
Спланированные и решительные действия принесут положительный результат, а верно определенная последовательность шагов станет гарантией успеха. Особенно это касается материальной сферы.
Предоставится шанс проработать личную ответственность.

Астрологи отмечают, что события будут выходить за рамки. Важно избегать спонтанных решений, опрометчивых выводов: это может быть опасно. В первую очередь могут пострадать от этого представители Овна, Рака, Весов, Льва и Козерога. Рожденным под этими Знаками стоит быть максимально внимательными. Важно прислушиваться к себе и чутко следить за всем, что будет происходить с 8 по 10 апреля. Все события станут подсказками на пути.

Во время Полнолуния перемены ждут не только вышеупомянутые Знаки, хотя они и почувствуют влияние полной Луны ярче всех. «Штормить» в апреле будет всех — кого-то больше, кого-то меньше. Полнолуние с давних пор считается временем, когда высшие силы включаются в жизни людей и на событийном уровне формируют их судьбы. С точки зрения астрологии это особенное время, достаточно мощное по своей энергетике и способное кардинально преобразить жизнь каждого отдельного человека.


Важно поработать над своими поведением, окружением, делами, почистить энергетику и отследить какие-то серьезные метаморфозы в разных областях жизни. Это необходимо для того, чтобы вас не затянуло в водоворот событий. Для тех, кто планировал изменить свою жизнь, апрель может стать ключевым месяцем. С 8 апреля многих из нас ожидают неожиданные сюрпризы, поэтому будьте аккуратны.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко, которая в 70 тоже легла под нож хирургов»
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко,
Производители пива обратились в кабмин из-за ограничений в регионах
Производители пива обратились в кабмин из-за ограничений в регионах
Хайди Клум призналась, что ее старшая дочь собирается стать моделью: "Она попросила меня подвинуться"
Хайди Клум призналась, что ее старшая дочь собирается стать моделью:
"Аптекарский огород" и Artplay запустили кошачий флешмоб
"Аптекарский огород" и Artplay запустили кошачий флешмоб
Белый дом сообщил результаты тестирования Трампа на коронавирус
Белый дом сообщил результаты тестирования Трампа на коронавирус
В Москве скончался 39-летний больной коронавирусом
В Москве скончался 39-летний больной коронавирусом
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Губернатор Камчатки подал в отставку
Губернатор Камчатки подал в отставку
85-летняя Алиса Фрейндлих освоила видеосвязь на самоизоляции
85-летняя Алиса Фрейндлих освоила видеосвязь на самоизоляции
Лунный день сегодня 3 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 3 апреля 2020 года

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Два полнолуния произойдет в январе 2018 года: когда – даты событий, их особенности
Полнолуние в Близнецах 3 декабря 2017 года: прогнозы и советы астрологов на день
Полнолуние в Тельце 4 ноября 2017 года: советы и прогнозы астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
Когда будет второе полнолуние в январе 2018 года: дата, в каком созвездии