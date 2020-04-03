Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
Полнолуние приносит новые события и неожиданные перемены, Прогноз астрологов поможет избежать неприятностей и применить себе во благо мощную энергетику этого дня.
В апреле привычный ритм нашей жизни может ощутимо измениться. Мысли и действия будут носить судьбоносный характер по вине Полнолуния, которое состоится в начале месяца. Для многих из нас этот день может оказаться опасным, однако не стоит этого бояться. Плюс данного астрономического события заключается в том, что получится извлечь пользу из самых спорных и сложных на первый взгляд ситуаций.
Полнолуние в апреле 2020 года
Полнолуние в апреле состоится 8 числа в 05:36 по московскому времени под управлением созвездия Весы. Это будет 15 лунный день — время искушений и судьбоносных событий. Астрологи также обращают внимание на секстиль Меркурия, управляющего сферой денег, к Плутону, меняющему правила. Аспект планет является сложным, поэтому Полнолуние может принести неопределенность и сложности в жизни, особенно затронув материальную часть.
Полная Луна в соединении с Весами приносит волнение, беспокойство, неожиданные перемены и непредсказуемое поведение. Астрологи также подчеркивают дисбаланс в отношениях, связанный с недостатком поддержки и любви. Потребуется раскрыть в себе такие качества, как сострадание и терпение, чтобы ослабить негативные проявления высокомерия. Гибкость и непредвзятость увеличат вероятность приятных перемен и впечатлений. В то время как эгоизм и тщеславие затуманят разум, за чем последует конфликт, опасный для личности и репутации.
Ещё одним важным моментом апрельского Полнолуния астрологи назвали кармический дисбаланс, вызванный внутренними проблемами. Решение отложенных вопросов и работа над собой является ключом к устранению внутренних блоков и препятствий в жизни. Самоанализ поможет внести коррективы в ответ на меняющие обстоятельства и восстановить кармический баланс.
Астрологические рекомендации на 8 апреля
Полнолуние в Весах ознаменует собой начало нового цикла и спровоцирует перемены по трем направлениям:
Появится возможность переосмыслить жизненный путь, отчетливо увидеть свои ошибки и развязать кармические узлы.
Спланированные и решительные действия принесут положительный результат, а верно определенная последовательность шагов станет гарантией успеха. Особенно это касается материальной сферы.
Предоставится шанс проработать личную ответственность.
Астрологи отмечают, что события будут выходить за рамки. Важно избегать спонтанных решений, опрометчивых выводов: это может быть опасно. В первую очередь могут пострадать от этого представители Овна, Рака, Весов, Льва и Козерога. Рожденным под этими Знаками стоит быть максимально внимательными. Важно прислушиваться к себе и чутко следить за всем, что будет происходить с 8 по 10 апреля. Все события станут подсказками на пути.
Во время Полнолуния перемены ждут не только вышеупомянутые Знаки, хотя они и почувствуют влияние полной Луны ярче всех. «Штормить» в апреле будет всех — кого-то больше, кого-то меньше. Полнолуние с давних пор считается временем, когда высшие силы включаются в жизни людей и на событийном уровне формируют их судьбы. С точки зрения астрологии это особенное время, достаточно мощное по своей энергетике и способное кардинально преобразить жизнь каждого отдельного человека.
Важно поработать над своими поведением, окружением, делами, почистить энергетику и отследить какие-то серьезные метаморфозы в разных областях жизни. Это необходимо для того, чтобы вас не затянуло в водоворот событий. Для тех, кто планировал изменить свою жизнь, апрель может стать ключевым месяцем. С 8 апреля многих из нас ожидают неожиданные сюрпризы, поэтому будьте аккуратны.