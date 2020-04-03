Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года

Вадим Карасев

Полнолуние приносит новые события и неожиданные перемены, Прогноз астрологов поможет избежать неприятностей и применить себе во благо мощную энергетику этого дня.

В апреле привычный ритм нашей жизни может ощутимо измениться. Мысли и действия будут носить судьбоносный характер по вине Полнолуния, которое состоится в начале месяца. Для многих из нас этот день может оказаться опасным, однако не стоит этого бояться. Плюс данного астрономического события заключается в том, что получится извлечь пользу из самых спорных и сложных на первый взгляд ситуаций.

Полнолуние в апреле 2020 года

Полнолуние в апреле состоится 8 числа в 05:36 по московскому времени под управлением созвездия Весы. Это будет 15 лунный день — время искушений и судьбоносных событий. Астрологи также обращают внимание на секстиль Меркурия, управляющего сферой денег, к Плутону, меняющему правила. Аспект планет является сложным, поэтому Полнолуние может принести неопределенность и сложности в жизни, особенно затронув материальную часть.

Полная Луна в соединении с Весами приносит волнение, беспокойство, неожиданные перемены и непредсказуемое поведение. Астрологи также подчеркивают дисбаланс в отношениях, связанный с недостатком поддержки и любви. Потребуется раскрыть в себе такие качества, как сострадание и терпение, чтобы ослабить негативные проявления высокомерия. Гибкость и непредвзятость увеличат вероятность приятных перемен и впечатлений. В то время как эгоизм и тщеславие затуманят разум, за чем последует конфликт, опасный для личности и репутации.

Ещё одним важным моментом апрельского Полнолуния астрологи назвали кармический дисбаланс, вызванный внутренними проблемами. Решение отложенных вопросов и работа над собой является ключом к устранению внутренних блоков и препятствий в жизни. Самоанализ поможет внести коррективы в ответ на меняющие обстоятельства и восстановить кармический баланс.

Астрологические рекомендации на 8 апреля

Полнолуние в Весах ознаменует собой начало нового цикла и спровоцирует перемены по трем направлениям:

Появится возможность переосмыслить жизненный путь, отчетливо увидеть свои ошибки и развязать кармические узлы.Спланированные и решительные действия принесут положительный результат, а верно определенная последовательность шагов станет гарантией успеха. Особенно это касается материальной сферы.Предоставится шанс проработать личную ответственность.

Астрологи отмечают, что события будут выходить за рамки. Важно избегать спонтанных решений, опрометчивых выводов: это может быть опасно. В первую очередь могут пострадать от этого представители Овна, Рака, Весов, Льва и Козерога. Рожденным под этими Знаками стоит быть максимально внимательными. Важно прислушиваться к себе и чутко следить за всем, что будет происходить с 8 по 10 апреля. Все события станут подсказками на пути.

Во время Полнолуния перемены ждут не только вышеупомянутые Знаки, хотя они и почувствуют влияние полной Луны ярче всех. «Штормить» в апреле будет всех — кого-то больше, кого-то меньше. Полнолуние с давних пор считается временем, когда высшие силы включаются в жизни людей и на событийном уровне формируют их судьбы. С точки зрения астрологии это особенное время, достаточно мощное по своей энергетике и способное кардинально преобразить жизнь каждого отдельного человека.

Важно поработать над своими поведением, окружением, делами, почистить энергетику и отследить какие-то серьезные метаморфозы в разных областях жизни. Это необходимо для того, чтобы вас не затянуло в водоворот событий. Для тех, кто планировал изменить свою жизнь, апрель может стать ключевым месяцем. С 8 апреля многих из нас ожидают неожиданные сюрпризы, поэтому будьте аккуратны.