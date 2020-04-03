Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег

Вадим Карасев

Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters

Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. Убытки фонда составили 1,17 триллиона норвежских крон (113 миллиардов долларов).

Отмечается, что фонд не собирался продавать обесценившиеся активы, однако вынужден был сделать это из-за того, что средства срочно понадобились правительству для проведения антикризисных мер.

Совокупная стоимость активов фонда снизилась на 14,6 процента. При этом вложения в акции подешевели на 21,1 процента, в то время как инвестиции в облигации принесли доходность в 1,3 процента.

Согласно уставу фонда, на акции должно приходиться около 70 процентов всех вложений. В случае отклонений управляющие обязаны произвести корректировки.

Пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим в мире суверенным фондом с суммарными активами свыше триллиона долларов. Он пополняется за счет нефтегазовых доходов бюджета, и по закону в обычных обстоятельствах на текущие нужды может расходоваться на более четырех процентов его объема. Однако в связи с мировым спадом на фоне коронавируса правительство приняло решение увеличить норму расходований для покрытия дефицита бюджета.

В феврале фонд заработал рекордную прибыль за счет роста фондовых рынков стран, в активы которых вкладывались управляющие. Прибыль достигла 180 миллиардов долларов, или 19,9 процента, и стала рекордной для суверенных фондов.