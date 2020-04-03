Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег

Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денегФото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters

Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. Убытки фонда составили 1,17 триллиона норвежских крон (113 миллиардов долларов).

Отмечается, что фонд не собирался продавать обесценившиеся активы, однако вынужден был сделать это из-за того, что средства срочно понадобились правительству для проведения антикризисных мер.

Совокупная стоимость активов фонда снизилась на 14,6 процента. При этом вложения в акции подешевели на 21,1 процента, в то время как инвестиции в облигации принесли доходность в 1,3 процента.

Согласно уставу фонда, на акции должно приходиться около 70 процентов всех вложений. В случае отклонений управляющие обязаны произвести корректировки.

Пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим в мире суверенным фондом с суммарными активами свыше триллиона долларов. Он пополняется за счет нефтегазовых доходов бюджета, и по закону в обычных обстоятельствах на текущие нужды может расходоваться на более четырех процентов его объема. Однако в связи с мировым спадом на фоне коронавируса правительство приняло решение увеличить норму расходований для покрытия дефицита бюджета.

В феврале фонд заработал рекордную прибыль за счет роста фондовых рынков стран, в активы которых вкладывались управляющие. Прибыль достигла 180 миллиардов долларов, или 19,9 процента, и стала рекордной для суверенных фондов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Первый российский регион запретил выходить по ночам на улицу из-за коронавируса
Первый российский регион запретил выходить по ночам на улицу из-за
Глава Камчатки заявил о желании покинуть пост
Глава Камчатки заявил о желании покинуть пост
США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса
Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса
Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом
Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом
Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко, которая в 70 тоже легла под нож хирургов»
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко,

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии избавляется от вложений в акции любых нефтегазовых компаний
Крупнейший в мире пенсионный фонд получил убыток на фоне нестабильного рынка
Норвегия готовится к распродаже бумаг нефтегазовых компаний
Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»