Кутепов предложил обдумать вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель ФСИН

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

На фоне распространения COVID-19 необходимо проработать вопрос о вовлечении в оборот сельскохозяйственных земель, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом говорится в письме главы Комитета Совфеда по экономполитике Андрея Кутепова министру юстиции Константину Чуйченко, сообщает пресс-служба палаты.

По мнению сенатора, вовлечение в оборот сельхозземель ФСИН нужно, чтобы обеспечивать продуктами питания как исправительные учреждения, так и регионы.

«Эти мероприятия полностью соответствуют политике развития сельского хозяйства в условиях коронавирусной инфекции с целью наполнения рынка отечественными продуктами питания на фоне закрытых границ и внешнеполитических событий», — отметил Кутепов.

Как сообщала «Парламентская газета», в письме главы комитета приводятся и другие меры по загрузке мощностей ФСИН в условиях распространения коронавируса. Сенатор считает, что это позволит комплексно решить вопросы развития отечественного производства, трудовой адаптации осуждённых, наличия у осуждённых заработной платы. Преимуществом является и возможность обеспечения круглосуточного производства.