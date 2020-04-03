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Кутепов предложил обдумать вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель ФСИН

Кутепов предложил обдумать вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель ФСИН

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


На фоне распространения COVID-19 необходимо проработать вопрос о вовлечении в оборот сельскохозяйственных земель, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом говорится в письме главы Комитета Совфеда по экономполитике Андрея Кутепова министру юстиции Константину Чуйченко, сообщает пресс-служба палаты.

По мнению сенатора, вовлечение в оборот сельхозземель ФСИН нужно, чтобы обеспечивать продуктами питания как исправительные учреждения, так и регионы.

«Эти мероприятия полностью соответствуют политике развития сельского хозяйства в условиях коронавирусной инфекции с целью наполнения рынка отечественными продуктами питания на фоне закрытых границ и внешнеполитических событий», — отметил Кутепов.

Как сообщала «Парламентская газета», в письме главы комитета приводятся и другие меры по загрузке мощностей ФСИН в условиях распространения коронавируса. Сенатор считает, что это позволит комплексно решить вопросы развития отечественного производства, трудовой адаптации осуждённых, наличия у осуждённых заработной платы. Преимуществом является и возможность обеспечения круглосуточного производства.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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