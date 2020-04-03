Ле Пен призвала французов объединиться вокруг правды во время пандемии

Анастасия Иванова

Глава французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен заявила РИА Новости, что призывает французов объединиться вокруг правды во время пандемии коронавируса.

"С самого начала этого кризиса я говорила, что я выступаю за национальное единство, но не за единство вокруг лжи, а единство вокруг правды, на которую французский народ имеет право", - ответила Ле Пен на вопрос о своем послании всем французам.

Она считает, что главными являются братство, единство и сострадание к тем, кто переживает сложные времена.

По последним данным, число заболевших в стране превышает 59 тысяч, в больницах скончались 4,5 тысячи человек.