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Лещенко раскрыл результат теста на коронавирус

Лещенко раскрыл результат теста на коронавирусЛев ЛещенкоФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл результат повторного теста на коронавирус. Об этом сообщает RT.

Певец заявил, что его тест на COVID-19 оказался отрицательным. Он поблагодарил врачей и пояснил, что в настоящее время чувствует себя нормально. При этом Лещенко еще предстоит долечить пневмонию.

24 марта Лещенко и его жену госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка. Они попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких.

Через три дня после госпитализации главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что «после дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии». Он рассказал, что певец находится в реанимации, так как у него усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови. 31 марта сообщалось, что артисту стало лучше: ему перестали проводить кислородную терапию и перевели в палату к жене.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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