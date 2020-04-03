Лика Стар страдает от безденежья на карантине в Италии

Лидия Мартынова

Еще в начале нулевых Лика вышла замуж за итальянца и уехала к нему на родину. Сегодня певица с семьей живет на острове Сардиния. У нее небольшой риэлторский бизнес, который терпит убытки из-за вынужденного карантина.

Лика, ее муж-бизнесмен и дети сидят на карантине уже 25 дней. «Пообещали выплатить по 600 евро. 600 евро — это 50490 рублей. Однако выплачивают не всем, а определенным категориям граждан», — говорит звезда.

При этом певица старается не унывать и призывает к этому своих поклонников в России, где накануне продлили нерабочие дни до конца апреля. По словам блондинки, люди в Италии тоже в трудной финансовой ситуации.

«Как вы думаете, что сейчас происходит в Италии с людьми, которые почти месяц сидят без работы дома на карантине? Вы наивно полагаете, что здесь всем выплатили обещанное пособие 600 евро? Вы что думаете, что люди в Италии не потеряли бизнес, свои трудовые места? Что здесь всех нас кормят и поят? У меня нет работы, и неизвестно, когда она теперь будет! У меня трое детей! Кто оплатит аренду офиса моему мужу? Кто вернет ему прибыль от слетевших контрактов? Прекращайте паниковать! Кроме нас никто нам сейчас не поможет!» — негодует Лика.

Сидя на карантине, артистка активно занялась хозяйством: уже два раза перемыла окна. «Помогает стать лучше и чище. Пока сидим, составляем список своих желаний, а самое главное — обещаем себе на 100% их реализовать… Думаю, что благодаря этому мы станем намного сплоченнее, терпимее, расставим правильные приоритеты, проделаем колоссальную работу внутри себя, обратимся за помощью к Богу и просто, наконец, поймем, что мы друг у друга есть!» — рассуждает Лика.

Также Лика отмечала, что ничуть не боится заболеть. «Вся эта ситуация делает нас рабами, забирает у нас мужество. Я не боюсь этого коронавируса. Даже если я им заболею, то вылечусь», — пишет Лика у себя в социальной сети.

Фото: Legion-Media, социальные сети