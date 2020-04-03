Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса

Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях ДонбассаФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о жителях Донбасса, стремящихся в Россию. Беседа с артисткой опубликована на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«В том, что Россия пришла, забрала Крым, развязала войну, бойню на Донбассе, Украина виновата?» — спросил исполнительницу журналист.

«А я не знаю, что это Россия сделала. У меня нет таких сведений. Люди, живущие на Донбассе, на мой вопрос "Вы хотите вернуться?" говорят "Нет. После того зверства, которое мы видели? Нет, мы хотим только в Россию". Это говорят обычные люди», — сказала Лолита.

Гордон также спросил у артистки, где берут оружие люди, которые воюют с Украиной. «А разве сейчас идет война? Вот я про нее не знаю», —ответила Лолита.

В июле 2019-го Лолита поделилась впечатлениями от увиденного в Донбассе во время гастролей.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Первый российский регион запретил выходить по ночам на улицу из-за коронавируса
Первый российский регион запретил выходить по ночам на улицу из-за
Глава Камчатки заявил о желании покинуть пост
Глава Камчатки заявил о желании покинуть пост
США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса
Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса
Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом
Российский боец призвал UFC извиниться перед Хабибом
Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко, которая в 70 тоже легла под нож хирургов»
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко,

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Лолита рассказала Гордону, почему Донбасс не хочет вернуться в состав Украины
Лолита поделилась впечатлениями от увиденного в Донбассе во время гастролей
Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
Лолита рассказала о сексе под лестницей