Лунный день сегодня 3 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Начался новый месяц, но первые два его дня были недостаточно благоприятными. Ситуация обещает измениться 3 апреля, то есть сегодня. Старайтесь следовать советам лунного календаря, что не попасть впросак.

В такие дни как этот очень хорошо работает закон притяжения. Сделать мечту реальностью или приблизиться к ее воплощению в жизни поможет правильный настрой и уверенность в себе.

Фаза Луны: начинается 10 лунный день. Он пройдет под эгидой Льва. Стихия Огня отлично сочетается с активной растущей Луной, поэтому день будет гармоничным и наполненным позитивной энергетикой. Его стоит провести в делах, но не забывать о развлечениях и отдыхе.

Магнитные бури 3 апреля: магнитных бурь не ожидается, ведь Солнце предельно спокойно в этот день.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение и романтика;посещение новых мест;работа, решение важных задач;покупки;развлечения.длительное уединение;апатия и лень;переутомления.

В эту пятницу можно заниматься домашними делами. У домохозяек и у всех, кто имеет возможность и желание преобразить свое жилище, это получится сделать на пять с плюсом. Достаточно посвятить себя уборке и избавлению от хлама в первой половине дня. Вечером астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют расслабиться и не убираться, особенно если на это нет настроения.

Что надеть сегодня

Лев хочет, чтобы вы выглядели максимально презентабельно, причем абсолютно не важно, идете вы на важную деловую встречу, свидание, либо же выходите в магазин, чтобы купить что-то из еды. 3 апреля нужно выглядеть красиво, особенно если вы собираетесь произвести впечатление на другого человека. В этом вам помогут красны и белый оттенки.

Из камней-талисманов полезно отдавать предпочтение в такие дни минералам стихии Огня: сердолику, янтарю, гранату. Они повысят вашу мотивацию и улучшат интуицию, дадут больше уверенности в себе. Из украшений можно надевать золото, но лучше не использовать серебро, так как оно будет нейтрализовать энергию Огненной стихии.

Финансы и работа в 10 лунный день

Финансовая и рабочая сферы в этот день будут процветать. Больше всего повезет людям, которые привыкли действовать, а не ждать у моря погоды. Именно им улыбнется удача и у них будет получаться все, за что они могут взяться. Ответственным и внимательным людям удастся заработать сегодня больше чем обычно, а также заслужить уважение начальства и коллег.





Что касается денежных трат, то полезно тратить деньги на себя любимых, на развлечения, на одежду, гаджеты, аксессуары. Можно посетить какое-то неизвестное место, сделать заказ в интернет-магазине. Главное — не сыпать деньгами направо и налево, если запас свободных средств ограничен. Заговор на покупку поможет не потратить деньги зря.

Любовь и отношения 3 апреля

В любви этот день тоже будет достаточно благоприятным, поэтому не упускайте возможности поймать сразу двух зайцев одновременно. Энергетика Льва и растущей Луны отлично подходят для поиска второй половинки. Можно знакомиться, назначать свидания, общаться. Главное — не бояться проявлять иницативу.

Семья и дом 3 апреля будут достаточно важны, поэтому лучше не проводить время в уединении. Вечером можно собраться всей семьей за общим столом, либо вместе посмотреть кино, поиграть в настольные игры. Это хороший день для общения, развлечений, радости и романтики.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В целом настроение в такие дни у людей приподнятое. Это значит, что гораздо проще находить общий язык, легче поддерживать оптимистичный настрой. Луна во Льве помогает дарить себе и друг другу положительные эмоции.

День будет крайне динамичным для большинства из нас, поэтому расход энергии ожидается тоже высокий. Это значит, что стоит следовать планам и не перегружать себя работой. День прекрасно подходит для прогулок, поездок и смены обстановки. Не унывайте, потому что ваш настрой будет напрямую влиять на исход важных дел.