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Максим Фадеев раскрыл, как он похудел на 80 килограммов с помощью горячей воды

Максим Фадеев раскрыл, как он похудел на 80 килограммов с помощью горячей воды

51-летний Максим Фадеев поделился с поклонниками секретом своего похудения. Знаменитый продюсер раскрыл изданию Super, как ему удалось сбросить 82 килограмма.

Всего за два года Максим Фадеев стал весить практически вдвое меньше. Музыкант признался, что с помощью еды пытался избавиться от стресса. 

Я весил 198,7 кг, сейчас я вешу 116. Кто-то, когда нервничает, не ест, а я, наоборот, заедал стресс.

Максим Фадеев поделился секретом своего похудения. Продюсер рассказал, как можно сбросить вес с помощью обычной горячей воды.

Утром нужно выпивать 600 грамм горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите.

В то же время диетолог Маргарита Королева заявила изданию Life, что такой метод похудения может представлять опасность.

Есть и пить горячее — не очень правильно. Даже в ВОЗ в перечень тех продуктов и их способов приготовления относительно онкологических заболеваний на одно из первых мест ставят именно горячую еду, которая обжигает полость рта и тем самым провоцирует совершенно ненужные процессы в организме.

Как писал NEWSTES, ранее Максим Фадеев забрал у Натальи Ионовой ее псевдоним.

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По материалам: uposters.ru

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