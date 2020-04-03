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Медведев вошел в набсовет "Роскосмоса"

Медведев вошел в набсовет "Роскосмоса"
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и командующий Космическими войсками Александр Головко исключены из набсовета Роскосмоса, в состав включен зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, следует из указа президента России, опубликованного на портале правовых актов.

В состав набсовета Роскосмоса также включен главком Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, помощник президента Игорь Левитин, гендиректор Росатома Алексей Лихачёв.

Пост председателя набсовета сохранил вице-премьер Юрий Борисов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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