Медведев вошел в набсовет "Роскосмоса"

Лидия Мартынова

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и командующий Космическими войсками Александр Головко исключены из набсовета Роскосмоса, в состав включен зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, следует из указа президента России, опубликованного на портале правовых актов.

В состав набсовета Роскосмоса также включен главком Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, помощник президента Игорь Левитин, гендиректор Росатома Алексей Лихачёв.

Пост председателя набсовета сохранил вице-премьер Юрий Борисов.