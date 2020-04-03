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МИД России: Париж и Берлин толкают Киев к срыву Минских договоренностей

МИД России: Париж и Берлин толкают Киев к срыву Минских договоренностей

В Министерстве иностранных дел России заявили, что отказ Украины от идеи создания совместного Консультативного совета с ЛДНР перечеркивает наметившуюся позитивную динамику в процессе урегулирования в Донбассе.

О опубликованном комментарии российского внешнеполитического ведомства указывается на тот факт, что Киев торпедирует Минские договоренности с явного согласия западных партнеров по Нормандскому формату.

«В ходе телефонных переговоров помощники нормандских лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику», — говорится в сообщении.

Во МИДе отметили, что при этом Берлин и Париж голословно обвиняют Донецк и Луганск в пробуксовке переговоров и неконструктивной позиции, а также «невзирая ни на что, требуют обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неограниченную свободу перемещения».

«Право республик в целях борьбы с коронавирусом вводить по аналогии с Украиной и другими странами Европы ограничительные меры заведомо отвергается. Весьма сомнительные демократические ценности», — заявили в министерстве.

Напомним, что речь идет о договоренностях, которые 12 марта были достигнуты в Минске после переговоров глава Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

Как сообщало ИА Newstes, эти переговоры впервые за долгое время принесли явный определенный прогресс. Впервые была достигнута договоренность о создании органа для прямого диалога между Донецком и Киевом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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