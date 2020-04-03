МИД России: Париж и Берлин толкают Киев к срыву Минских договоренностей
В Министерстве иностранных дел России заявили, что отказ Украины от идеи создания совместного Консультативного совета с ЛДНР перечеркивает наметившуюся позитивную динамику в процессе урегулирования в Донбассе.
О опубликованном комментарии российского внешнеполитического ведомства указывается на тот факт, что Киев торпедирует Минские договоренности с явного согласия западных партнеров по Нормандскому формату.
Во МИДе отметили, что при этом Берлин и Париж голословно обвиняют Донецк и Луганск в пробуксовке переговоров и неконструктивной позиции, а также «невзирая ни на что, требуют обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неограниченную свободу перемещения».
Напомним, что речь идет о договоренностях, которые 12 марта были достигнуты в Минске после переговоров глава Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.
Как сообщало ИА Newstes, эти переговоры впервые за долгое время принесли явный определенный прогресс. Впервые была достигнута договоренность о создании органа для прямого диалога между Донецком и Киевом.