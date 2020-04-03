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Минпромторг призвал регионы организовать обеспечение населения масками

Минпромторг призвал регионы организовать обеспечение населения масками
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость организовать работу на территории субъекта по производству и обеспечению граждан гигиеническими масками, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

"Организовать работу на территории региона по производству и обеспечению населения Российской Федерации гигиеническими масками (повязками)", - говорится в письме.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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