Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Вадим Карасев

Михаил МурашкоФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 апреля.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных», — сказал он.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. По его словам, не следует исключать самый сложный сценарий.

Накануне об этом же заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации. Для снижения скорости распространения нового вируса глава государства объявил весь апрель нерабочим по всей стане.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.