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Минздрав заявил о благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в стране

Минздрав заявил о благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в стране

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в стране происходит по "благоприятному сценарию". Это следует из перечня принимаемых мер и их влияния на ситуацию.

По словам Мурашко, каждый тяжелый больной с инфекцией COVID-19 получает консультации от ведущих специалистов федеральных медицинских центров.

"Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному", – цитирует его РИА Новости.

3 апреля в России зарегистрировали 601 новый случай заражения вирусом за сутки. Общее число случаев заболевания достигло 4149. При этом российские медики уже вылечили 281 пациента. Жертвами Covid-19 в стране стали 34 человека.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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