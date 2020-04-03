Мирослава Дума практикует голодание во время карантина: "У меня никогда не было столько энергии"

Вадим Карасев

35-летняя Мирослава Дума объявила в инстаграме, что ее карантин продолжается 23 день, но он стал не единственным ограничением. Основательница издания Buro 24/7 практикует голодание, которое рекомендовал ей врач. Мирослава рассказала, что начала голодать по медицинским показаниям в прошлом году и сначала не верила, что сможет выдержать, но постепенно продолжительный отказ от еды стал частью ее образа жизни.

Седьмой день голодания и 23 день самоизоляции. Никакой еды. Только вода, чай и матча иногда. У меня никогда прежде не было столько энергии и ясных мыслей, как сегодня… Это уже стало моим образом жизни. Я отказываюсь от еды на 24 часа. Ем только один раз. И когда могу, стараюсь выдерживать больше таких дней. Сегодня завершился мой самый длительный период голодания,— поделилась опытом Мирослава.





Мирослава Дума

В декабре прошлого года она сообщила в соцсети, что несколько месяцев назад врачи обнаружили у нее редкое и смертельное заболевание легких, но объявлять публично диагноз не стала. Связана ли практика голодания с этим заболеванием, она тоже не уточнила.

Тем, кто хочет попробовать голодать, рекомендую сначала посоветоваться с врачом. Тем, кто уже практикует, могу сказать, что сейчас лучшее время продолжать. Вот что я выяснила, если кому интересно. Исследователи обнаружили, что голодание улучшает способность стволовых клеток к регенерации. Различные исследования показывают, что голодание в течение трех дней может восстановить всю иммунную систему,— рассказала о своем увлечении Мирослава.







