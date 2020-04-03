Муж Ксении Бородиной – Собчак: «Вы вынуждены проводить ревизию у меня в штанах?»

Алексей Вольцев

Курбан Омаров возмутился тем, что телеведущая упомянула его в недавнем эфире своего шоу: Собчак вспомнила, как он изменял супруге на заре семейной жизни. Мужчина заявил, что Ксения не достойна называть себя журналистом, если обсуждает чужую личную жизнь, не проверив факты.

На днях 38-летняя Ксения Собчак взяла интервью у Валерия Комиссарова для своего YouTube-шоу. Она спросила у создателя «ДОМа-2», почему именно Бузова получила наибольшую популярность, хотя ее коллега Бородина тоже испытала трудности в амурных делах. «У нее тоже сложная личная жизнь — муж изменял, потом вернулся, она его простила…», — рассуждала она.

Бородина, которая не любит вспоминать предательство избранника, поспешила с резкой критикой ответить ей в Сети. А сегодня жену поддержал и Курбан Омаров, заявив, что Собчак не имеет права называть его изменщиком.

«Уважаемая Ксения Анатольевна, услышав уже не в первый раз из ваших уст подобные высказывания обо мне, я решил задать вам вопрос. Кто вы — профессиональный журналист, подающий достоверную информацию, или, как назвал вас в лицо ваш же собеседник, господин Комиссаров, «клоунесса — из огня да в полымя»? Моя жена высокого о вас мнения, и я стараюсь его разделять. Поэтому относительно моей семьи у вас, как ни у кого другого, есть возможность получить достоверную информацию из первых уст», — иронизировал мужчина.





39-летний Курбан возмутился, что Собчак, которая называет себя профессиональным журналистом, поверила слухам. «Я искренне понимаю, что возможно сплетни вам как девушкеи интересней озвучивать, тем более про успешную, счастливую семью, каких сейчас мало, — продолжал он. — Но зачем вы это делаете как журналист, нанося тем самым вред своему образу «независимого интервьюера», который так долго выстраивали. Чем вы отличаетесь от бабки на лавке, муссирующей сплетни? Если ничем, и это вас не смущает, — так и скажите: я просто по природе люблю щелкать языком, сотрясая воздух. И называйте свою программу таблоидным ток-шоу, а не серьезной журналистской работой».

Бизнесмен призвал Собчак обратить внимание на другие проблемы, а не заниматься обсуждением его личной жизни. «У нас в стране так мало интересных новостей, что вы вынуждены проводить запоздалую ревизию у меня в штанах? Оставьте это дело мне, как бы вам ни было интересно узнать их содержимое. А я давно и счастливо женат, и вам тоже желаю успокоиться хоть в одном браке. Также желаю вам успехов в работе и, надеюсь, вам больше не придется искать хайп-темы в устаревших заголовках желтой прессы, тем более сейчас так много актуальных и свежих тем».

Напомним, что информация о неверности Курбана появилась после откровенний самой Бородиной в 2016 году. Ведущая скандального реалити заявила, что избранник крутил романы на стороне, причем, когда она еще носила под сердцем дочь Теону. «Все, что написано про измену, это чистая правда, и я об этом узнала, — писала она в Instagram. — Даже знаю квартиру нашего общего знакомого (Гриша Жужин), который «покрывал» его жесткие тусовки с изменами. Таким Юлям, Таням, Оксанам и всем остальным желаю здоровья. Хотите спать с мужиком Бородиной — вперед, если не боитесь, все мы под Богом ходим».

Фото: архив пресс-службы, Instagram.com