Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » «Мы всеми брошены и унижены»: как выживают российские туристы, оставшиеся за границей в разгар пандемии

«Мы всеми брошены и унижены»: как выживают российские туристы, оставшиеся за границей в разгар пандемии

«Мы всеми брошены и унижены»: как выживают российские туристы, оставшиеся за границей в разгар пандемии
После того как практически все страны мира закрыли границы из-за эпидемии, туристы оказались в катастрофической ситуации. Некоторым из нихс трудом, но все же удалось вернуться домой, а вот другие продолжают буквально выживать в незнакомых городах.

Распространение коронавируса привело к беспрецедентным мерам: практически все государства мира закрыли границы для туристов. Сейчас самолеты курсируют только для того, чтобы эвакуировать граждан и вернуть их на родину. Поскольку количество рейсов минимизировано, выбраться из Азии, Европы и Африки под силу далеко не всем россиянам.

Так, туристки Юлия и Вера застряли на острове Занзибар. Сначала девушки жили в отеле, но потом он закрылся. Они так бы и остались на улице, но на помощь пришли местные жители. «Знакомые согласились выручить нас и поселили у себя дома. Они фактически спасли нам жизнь. Сейчас мы ходим на местные рынки, покупаем там самую дешевую еду. Постоянно сталкиваемся с негативом в Сети. Люди спрашивают, зачем мы куда-то поехали, когда ситуация такая опасная? То есть мы не только всеми брошены, но еще и унижены», — поделились переживаниями девушки.

Еще одна гражданка России по имени Мария застряла в Таиланде. Девушка призналась, что незадолго до поездки уволилась и решила несколько недель отдохнуть в экзотической стране, а по возвращении возобновить поиски работы. Однако именно в этот период в мире произошла глобальная вспышка коронавируса.

«Я сейчас сижу на острове неподалеку от Самуи и не понимаю, что мне делать. Не знаю, нужно ли ехать в Бангкок. У меня осталось 150 долларов, это последние деньги, больше нет. При этом никто не может сообщить, когда я смогу вылететь домой», — призналась Мария.

Очень сложная ситуация сложилась в Индии. Дело в том, что местные власти уверены в иностранном происхождении коронавируса. По их мнению, эпидемия распространяется по территории страны именно из-за туристов. В связи с этим к приезжим в Индии относятся максимально негативно.


Девушка по имени Мария уже несколько недель не может уехать домой с острова Гоа. «Мы не выходим из дома где-то с 11 утра и до позднего вечера. Местные действительно настроены очень агрессивно. Я сегодня с этим столкнулась, когда меня буквально вытолкнули из супермаркета. Все из-за того, что им неграмотно подают тему эпидемии в СМИ. Народ специально настраивают против туристов», — уверена девушка.

А вот Элина и Алексей сейчас в Португалии. Туристы изначально собирались отправиться в Италию, но уже в середине марта ситуация в стране была очень напряженной. «Мы стали смотреть, где из европейских стран меньше всего зараженных. Выяснили, что в Португалии. Сюда прилетели 17 марта. Честно, тогда проблема еще не стояла так остро. Мы считаем, что не приложили руку к распространению коронавируса, ведь гуляли по максимально малолюдным местам страны», — подчеркнул Алексей.

Россия уже выделила около 1,5 миллиардов рублей для возвращения граждан на родину. Однако многие туристы жалуются на то, что попасть на бесплатные чартерные рейсы почти невозможно, а места на некоторые самолеты продаются за баснословные суммы. Так, вернуться из Таиланда сейчас можно примерно за 50-70 тысяч рублей. Именно поэтому многие путешественники принимают решение остаться в месте нахождения и ждать, когда ситуация все-таки изменится.

Фото: Adisorn Chabsungnoen/SOPA Images/LightRocket/Getty Images, Stephane Lemouton / Bestimage/Legion-Media, кадр из YouTube

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться
Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться
У мышей обнаружено шесть основных выражений морды, соответствующих испытываемым эмоциям
У мышей обнаружено шесть основных выражений морды, соответствующих
Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене
Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене
В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара речи
В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара
СМИ: Обвиняемый Арсланов отстранён от должности замглавы Генштаба ВС России
СМИ: Обвиняемый Арсланов отстранён от должности замглавы Генштаба ВС
В Крыму проходят учения сил авиации и ПВО Черноморского флота и ЮВО
В Крыму проходят учения сил авиации и ПВО Черноморского флота и ЮВО
Минпромторг призвал регионы организовать обеспечение населения масками
Минпромторг призвал регионы организовать обеспечение населения масками
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
Внучка Черномырдина судится за дачу на Рублевке
Внучка Черномырдина судится за дачу на Рублевке
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
Сделанная в Южной Африке находка стала древнейшим свидетельством существования Homo erectus
Сделанная в Южной Африке находка стала древнейшим свидетельством
Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавируса
Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавируса

Топ на сегодня

Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Аквамена задумали заменить геем
Аквамена задумали заменить геем
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и

Еще по теме

Украинские туристы застряли в Тунисе из-за просчетов авиакомпании
Более 150 российских туристов застряли в Китае
Тысячи туристов не прерывают свой отдых в Турции
Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам