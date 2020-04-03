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На Камчатке прокомментировали решение губернатора покинуть свой пост

На Камчатке прокомментировали решение губернатора покинуть свой пост
Решение Владимира Илюхина оставить пост губернатора Камчатки никак не связано с коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко.

Ранее пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.

"Можно с уверенностью сказать, что решение Владимира Ивановича никак не связано с коронавирусом. Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка - одна из самых спокойных в стране. Поэтому, очевидно, что у решения об отставке иные мотивы", - сказал Раенко.

По его словам, в ближайшее время станет известно имя исполняющего обязанности губернатора Камчатского края. Это произойдёт после подписания соответствующего указа президентом РФ.


"Рассчитываем, что этот человек - вне зависимости от того местный он будет или приезжий, оперативно войдет в курс дел и направит все усилия на то, чтобы эпидемиологическая обстановка на Камчатке не осложнялась и не создавала массовую угрозу здоровью населения", - отметил Раенко.

# Политика
По материалам: ria.ru

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