На литературном салоне в Москве представлено творчество живого классика Александры Крючковой

Алексей Вольцев

На творчество Александры большое влияние оказала учеба в церковно-приходской школе при Богоявленском кафедральном Соборе в Елохове, пение в церковном хоре, общение в праздники с Патриархом Всея Руси Алексием II. Позже, в 2019 году, автор передала книгу стихов «Храм Сердца» с посвящением матери, Патриарху Алексию II и Александру Блоку с дарственной надписью архимандриту Евлогию (Иванову) – настоятелю Русского монастыря Святого Пантелеимона на Афоне в Греции.Творчество Александры Крючковой во многом посвящено вопросам веры и пропитано интересом к потустороннему миру. Писатель глубоко изучала труды Е.П. Блаватской, знакома с экстрасенсом Нонной Хидирян, занималась на семинарах Р.А.Мансуровой. Ранние рассказы Александры Крючковой критики сравнивали с произведениями Эдгара По, а все ее дальнейшие романы, стихи, проза отличаются пронзительностью, глубиной и мистикой.