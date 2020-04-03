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На литературном салоне в Москве представлено творчество живого классика Александры Крючковой

На литературном салоне в Москве представлено творчество живого классика Александры Крючковой

В Москве на литературном салоне 22 февраля 2020 года широкой публике была представлена как живой классик поэт и писатель Александра Крючкова. Об исключительной личности современной литературы рассказала президент общественного Фонда содействия развитию современной поэзии «СВЕТОЧ» Лариса Кузьминская. Она подчеркнула, что проза и поэзия Александры Крючковой написана бесконечно живыми словами, трогающими до глубины души.
 
На творчество Александры большое влияние оказала учеба в церковно-приходской школе при Богоявленском кафедральном Соборе в Елохове, пение в церковном хоре, общение в праздники с Патриархом Всея Руси Алексием II. Позже, в 2019 году, автор передала книгу стихов «Храм Сердца» с посвящением матери, Патриарху Алексию II и Александру Блоку с дарственной надписью архимандриту Евлогию (Иванову) – настоятелю Русского монастыря Святого Пантелеимона на Афоне в Греции.
 
Творчество Александры Крючковой во многом посвящено вопросам веры и пропитано интересом к потустороннему миру. Писатель глубоко изучала труды Е.П. Блаватской, знакома с экстрасенсом Нонной Хидирян, занималась на семинарах Р.А.Мансуровой. Ранние рассказы Александры Крючковой критики сравнивали с произведениями Эдгара По, а все ее дальнейшие романы, стихи, проза отличаются пронзительностью, глубиной и мистикой.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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