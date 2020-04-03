Набиуллина объяснила, как будет работать система кредитных каникул из-за коронавируса

Вадим Карасев

Глаба Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о предоставлении кредитных каникул из-за коронавируса для россиян, пояснила, как будет система их предоставления.

Она отметила, что банки должны будут организовать сервисы по проверке правильности расчетов сумм дохода в подаваемых заявках от граждан.

В ближайшее время в правительстве определят методику, по которой будут вестись расчеты среднемесячных доходов за 2019 год.

Поэтому ЦБ рекомендует гражданам, перед тем как подавать заявку на отсрочку выплаты по кредиту, провести предварительный расчет падения доходов по отношению к прошлогодним показателям. Это рекомендуется делать для того, чтобы не получить отказ от банка.

Эльвира Набиуллина также напомнила заемщикам, что к заявке на предоставление кредитных каникул следует подходить очень взвешенно.

Поскольку кредитные каникулы – это не отмена выплат по кредиту, а всего лишь отсрочка по платежам. И воспользоваться такой возможностью можно всего один раз. То есть, если вы уже обращались в банк о предоставлении кредитных каникул и банк их вам одобрил, то второй раз уже будет нельзя обратиться за этим.

Кредитные каникулы даются на полгода, и обратиться за ними можно будет в любой день до 30 сентября 2020 года.