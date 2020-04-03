Наиболее безопасные курорты для отдыха в 2020 году

Роман Иванов

Несмотря на общую эпидемиологическую ситуацию в мире, отдых в 2020 году никто не отменял. Достаточно просто детально проработать свой маршрут движения и выбрать наиболее безопасные курорты для отдыха в 2020 году.

На развлекательном портале «Дурист» по адресу https://redsense.com.ua/ представлено огромное количество полезной информации о путешествиях по миру, организации туристических туров в самые удаленные уголки, советы по подбору снаряжения и наиболее безопасные маршруты для движения туристов в условиях пандемии 2020 года.

Кюрасао

Кюрасао с бесчисленными красивыми, девственно чистыми и даже «интимными» пляжами на берегу Карибского моря – один из наиболее безопасных видов отдыха в 2020 году. Здесь идеальные условия для отдыха преобладают в течение всего года, так как средняя летняя и зимняя температура составляет около 30 °C. На острове есть несколько отелей 5*, которые работают по системе «все включено», что, несомненно, является приятным дополнением к райскому климату острова.

Если вы предпочитаете осматривать достопримечательности, а не загорать на пляже, обязательно посетите столицу Кюрасао – Виллемстад. Из-за большого количества голландской колониальной архитектуры его называют «Маленький Амстердам». В дополнение к красивым зданиям, в городе также есть большой центр, живописный порт и понтонный мост королевы Эммы, который соединяет районы Пунда и Отробанда, разделенные каналом.

Марса Матрух

Марса Матрух в Египте, столь популярная среди украинцев, представляет совершенно новое лицо! До сих пор египетские курорты ассоциировались только с отдыхом на Красном море. Но теперь вы сможете провести лето 2020 года на Средиземном море в небольшом городке, надежно спрятанные в конце большой лагуны от неблагоприятного климата.

Любители солнечных ванн найдут здесь множество мест понежиться на пляже:

Пляж Клеопатры, известный своими отличными условиями для занятий водными видами спорта.

Пляж Агила, расположенный между скалами.

Уютный «пляж влюбленных» – Гарам.

В свою очередь, для любителей посмотреть достопримечательности, посещение Марса Матрух станет отличной возможность для знакомства с Каиром – столицей Египта, Александрией, Шивой – оазисом Сахары, а также с впечатляющими руинами крепости Шали.