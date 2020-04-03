Нарушители карантина принесли в бюджет четверть миллиона

Влада Некрасова

В связи с нарушением карантинных мер в Украине составлено 3566 административных протокола и открыто 44 уголовных дела, сообщила пресс-служба Национальной полиции.Открытые производства повлекли за собой штрафы, общая сумма которых составила почти четверть миллиона."По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тысяч гривен", - говорится в сообщении.В полиции отметили, что особое внимание правоохранительные органы уделяют лицам, которые обязаны находиться в самоизоляции."Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой", - отметили в полиции.За нарушение режима самоизоляции полицейские составили 153 админпротокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.Также сообщается, что сегодня полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан, еще правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах. Всего к обеспечению мер по противодействию распространению коронавируса и охране публичной безопасности привлечено почти 23 тыс. правоохранителей.