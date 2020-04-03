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Назван возраст самого молодого умершего россиянина с коронавирусом

Назван возраст самого молодого умершего россиянина с коронавирусомФото: Илья Питалев / РИА Новости

Назван возраст самого молодого умершего россиянина с коронавирусом. Им стал скончавшийся в Москве 34-летний мужчина. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Пациент страдал хроническим бронхитом, а также имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Он был подключен к системе искусственной вентиляции легких в течение 4 дней. «У него также зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния», — рассказали в штабе.

Другие пациенты, скончавшиеся в Москве, также имели хронический бронхит. Помимо этого у них выявили пиелонефрит, гипертонию, атеросклероз. Возраст трех других умерших — от 80 до 86 лет.

По последним данным, в Москве зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Всего общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4 149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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