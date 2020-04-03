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Названа альтернатива рукопожатию после завершения эпидемии коронавируса

Названа альтернатива рукопожатию после завершения эпидемии коронавирусаФото: Globallookpress.com

Названа альтернатива рукопожатию после завершения эпидемии коронавируса: на смену могут прийти поклоны. Такое мнение выразил РИА Новости профессор социальной психологии Университета Флориды доктор Джеймс Шепперд.

Шепперд назвал рукопожатия западной нормой и пояснил, что в восточных культурах чаще можно увидеть поклоны. Такие жесты он назвал здравыми, по его мнению, они могут заменить рукопожатия как норму. «А если общественные лидеры начнут тренд, то поклоны могут стать нормой на Западе», — добавил он.

Также профессор предположил, что прикосновения кулаками могут стать альтернативой принятому приветствию. Он отметил действующие во многих странах рекомендации по сохранению дистанции около двух метров, а также призывы не жать друг другу руки. Так, вице-президент США Майк Пенс публично приветствовал других людей, касаясь с ними локтями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отказался от рукопожатий. «Все сейчас держат социальную дистанцию», — сказал он, отвечая на вопрос, здоровается ли Путин за руку.

В марте президент США Дональд Трамп поделился личным способом защиты от коронавируса: отказаться от рукопожатий в пользу традиционного индийского приветствия «намасте».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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