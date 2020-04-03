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Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской АравииФото: Nick Oxford / Reuters

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии. Они обратились к властям США, чтобы те ударили по их основным конкурентам, развязавшим ценовую войну, и стабилизировали ситуацию на нефтяном рынке, пишет Financial Times.

Как утверждают источники и эксперты, своим переговорщиком нефтяники выбрали Рика Перри, бывшего министра энергетики, ушедшего в отставку в декабре прошлого года.

Производители призывают заставить Россию и Саудовскую Аравию начать переговоры о снижении добычи, а если они затянутся, то прибегнуть к протекционистским мерам. Одной из популярных идей стал запрет поставок саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva, принадлежащий Saudi Aramco.

В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию Перри заявил, что не является лоббистом ни одной из отраслей. Однако на днях он пообещал посоветовать президенту Дональду Трампу заставить американские НПЗ закупать только американскую нефть.

Накануне, 2 апреля, Трамп объявил, что провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, и анонсировал резкое снижение добычи нефти в мире — на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Позднее появилась информация, что Эр-Рияд готов сократить добычу на три и более миллиона баррелей. Также стало известно, что королевство в экстренном порядке готовит внеочередную встречу ОПЕК+, где планируется обсудить сокращение добычи на десять миллионов баррелей.

В свою очередь представитель правительства Техаса Райан Ситтон рассказал, что поговорил о сокращении добычи с министром энергетики России Александром Новаком. Тот, в свою очередь, утверждает, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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