Объявлен траур по жертвам коронавируса в Китае

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Госсовет КНР принял решение объявить 4 апреля траур по жертвам пандемии, а также медикам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения людей. В субботу в стране приспустят флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Все увеселительные общественные мероприятия отменены.

С 10:00 по местному времени (5:00 по московскому) в течение трех минут в Китае почтят молчанием память погибших.

Ранее Китай ответил на подозрения США в занижении данных по коронавирусу. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин рассказала, что Китай всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии. «Авторитет в этом вопросе остается за ВОЗ и эпидемиологами, а не политиканами, распространяющими ложь», — сказала дипломат.

Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Китае число заразившихся коронавирусом превысило 82,4 тысячи. 3322 человека умерли, 76565 — излечились. Китай находится на пятом месте по количеству инфицированных после США, Италии, Испании и Германии.