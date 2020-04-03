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Okko открыл доступ к бесплатной коллекции фильмов и концертов

Okko открыл доступ к бесплатной коллекции фильмов и концертовИзображение: Okko

Мультимедийный сервис Okko совместно со Сбербанком запустил бесплатную медиатеку «Когда все дома» с коллекцией фильмов, записей спектаклей, концертов проекта «Шоу ON!», виртуальных экскурсий и тренингов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в медиатеке представлены спектакли и виртуальные экскурсии от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн», записи концертов звезд-участников проекта «Шоу ON!», тренировки от атлетов и актеров «#ФитнесПротивВируса», коллекция детских передач «Лучшее — детям» и «Сказки на ночь», кулинарная подборка «Готовим дома» и коллекция фильмов о путешествиях и экзотических странах «Весь мир дома».

Медиатека доступна в Okko бесплатно для всех зарегистрировавшихся пользователей в приложениях Smart TV и Android, на Okko SmartBox, на сайте Okko, а также на устройствах iOS в подписке «Оптимум» и «Премиум».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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