Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

Анастасия Иванова

В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью. А тут еще модель сообщила о закрытии своего магазина.

Принадлежащий Самойловой брендовый магазин Iamspecial занимается продажей детской и женской одежды. Модные коллекции рекламировали сама хозяйка и ее дочки.

Фанаты были уверены, что бизнес успешен и динамично развивается, но сегодня на странице бренда в Instagram появилось сообщение о закрытии розничного магазина 6 апреля.

«Ликвидация! На весь ассортимент скидка 50%. Поэтому, если вы очень давно хотели заказать у нас что-нибудь, сейчас самое время. Обращаем ваше внимание, что в связи с карантином со следующей недели возвраты и обмены производиться не будут», — говорится в публикации.

Фанаты недоумевают, что же заставило модель свернуть бизнес: семейные проблемы или каратинные меры, широко принятые сегодня во всей стране.

Самойлова никогда не жаловалась на снижение продаж. Хотя ранее ее неоднократно критиковали за то, что она выпускает некачественные вещи из синтетических тканей, а цены при этом баснословные. Купить классическое платье черного цвета из полиэстера ранее можно было за 4,4 тысячи рублей! В рамках распродажи его стоимость упала до 2,2 тысяч. Клиенты жаловались, что на китайских сайтах такие модели можно приобрести в разы дешевле.

При разводе Оксана будет делить имущество с Джиганом. Известно, что их дом в Подмосковье уже выставлен на продажу. Многодетная мама верит, что у нее все будет хорошо. А вот рэпер перестал выходить на связь даже с друзьями.

«Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети — моя сила, мое украшение... Я обязательно буду счастливой. По другому сценарию, но буду. Надеюсь, что найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в Instagram. Сейчас и так всем нелегко, но нужно держаться», — рассуждала Оксана.





Фото: Instagram, сайт Iamspecial.