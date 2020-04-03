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Ольга Бузова представила "домашний" клип с участием знаменитостей

Ольга Бузова представила "домашний" клип с участием знаменитостей
Ольга Бузова выложила на своем YouTube-канале клип с участием знаменитостей, сидящих дома на карантине.

В ролике можно увидеть, чем Андрей Малахов, Артур Пирожков, Сосо Павлиашвили, Михаил Галустян, Филипп Киркоров, а также другие российские звезды занимаются в самоизоляции.

"Давай останемся дома, закроем все двери, под светом неона в нашей атмосфере. И нам некуда бежать, некуда спешить. Я просто хочу одним тобою жить", – предлагает певица своему молодому человеку Давиду Манукяну в припеве нового трека. 

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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