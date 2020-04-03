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Опасный вредитель ясеня проник в шестнадцать областей европейской России

Опасный вредитель ясеня проник в шестнадцать областей европейской России

Ученые из России и Украины обследовали десять тысяч ясеней, чтобы установить, какие из них повреждены опасным инвазивным вредителем — ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Основным итогом работы исследователей стало определение нынешних границ расселения златки — информация, которая нужна службам карантина и защиты растений. О своих исследованиях ученые рассказали на страницах Annals of Forest Science. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis) — жук, происходящий из Восточной Азии. Он был случайно занесен в Северную Америку и в Европу и стал быстро расселяться на обоих континентах, нанося колоссальный ущерб деревьям. В Москве его впервые обнаружили в 2003 году, и к настоящему времени вредитель уничтожил миллион ясеней в европейской части России. Златка способна нанести огромный ущерб ясеням по всей Европе, поэтому внесена в список 20 наиболее опасных для Евросоюза карантинных вредителей. Подробнее об этом жуке, нанесенном им ущербе и попытках остановить его распространение можно прочитать в наших предыдущих материалах.

«В 2017–2020 годах наш российско-украинский исследовательский коллектив обследовал около 10 тысяч ясеней в 84 пунктах европейской части России, Украины и Беларуси. Мы нашли златку в 19 пунктах, а в остальных 65 наш тест дал отрицательный результат. Таким образом, удалось выяснить границы расселения вредителя на данный момент, — рассказывает руководитель проекта Марина Орлова-Беньковская, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. — К 2020 году ареал распространения златки по площади превышает Испанию. Она проникла в Луганскую область Украины и в 16 областей европейской части России: Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую, Тверскую, Владимирскую, Волгоградскую, Воронежскую и Ярославскую. В Беларуси златка не обнаружена».

Карта распространения ясеневой изумрудной узкотелой златки. Красные кружки – пункты обнаружения, зеленые квадраты – пункты, где златку не обнаружили. Источник: Марина Орлова-Беньковская.

Актуальность этой работы заключается в том, что биологические инвазии, то есть нашествия чужеродных животных и растений с последующей вспышкой массового размножения, — одна из самых серьезных экологических и экономических проблем нашего времени. В связи с резким возрастанием их числа и масштаба за последние два десятилетия изучение этой проблемы стало вопросом, прежде всего, продовольственной безопасности страны.  Нашествие чужеродных жуков наносит огромный урон сельскому и лесному хозяйству, причиняет вред здоровью людей, разрушает местные экосистемы. Ученые провели исследование и получили информацию, которая является важной как для российского и украинского экологического сообщества, так и для европейского. Информация об ареале расселения златки нужна службам карантина и защиты растений России, Украины и всех стран Европы. Границы и темпы расширения территорий, населяемых златкой, нужно знать, чтобы свести к минимуму экологический и экономический ущерб, причиняемый вредителем.

Исследование выполнено совместно с коллегами, представляющими Харьковский национальный университет, Институт биологии и внутренних вод им. Папанина РАН, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия и другие организации и высшие учебные заведения.

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По материалам: polit.ru

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