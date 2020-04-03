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Оперштаб Москвы пояснил водителям правила передвижения во время карантина

Оперштаб Москвы пояснил водителям правила передвижения во время карантина

В Москве сотрудники правоохранительных органов смогут останавливать граждан передвигающихся на личном транспорте или такси, для выяснения цели их поездки.

«Куда можно ехать на такси или машине? Можно поехать в другой район, но только в случае необходимости. Во время поездки вас могут остановить сотрудники правоохранительных органов с целью уточнения поездки», - пояснили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Гражданин во время поездки должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Ранее, Сергей Собянин ввел для граждан штрафы за нарушение самоизоляции. Так, если человек нарушит режим повышенной готовности, то ему могут выписать штраф до 4 тысяч рублей, сообщает russian.rt.

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По материалам: u-f.ru

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