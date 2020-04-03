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Пенсии россиян предложили направить на идеи Чубайса

Пенсии россиян предложили направить на идеи ЧубайсаАнатолий ЧубайсФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил проработать идею направить пенсионные накопления россиян в фонды прямых и венчурных инвестиций. Об этом говорится в поручениях по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами 11 марта, опубликованных на сайте Кремля.

«Проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций», — говорится в тексте сообщения.

Венчурными инвестициями в России занимаются госпоркорация «Роснано», которой управляет Анатолий Чубайс, Российская венчурная компания (РВК) и ряд других госкомпаний и фондов. Ответственными за исполнение поручения названы премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В ноябре прошлого года Чубайс пожаловался на институт контроля и надзора в России, который не позволяет развиваться инновациям. По его мнению, ситуация, когда восемь из десяти вложений в портфеле окажутся провальными, а выгоды от одного покроют все потери, нормальна. Однако, отмечал глава «Роснано», законы в России таковы, что даже один провал в портфеле, где есть государственные деньги, может стать поводом для возбуждения уголовного дела. По его мнению, без государственных инвестиций создать высокотехнологическую отрасль невозможно, но в таких условиях они становятся неэффективными.

С Чубайсом согласен и нынешний первый вице-премьер Андрей Белоусов. В ноябре прошлого года, будучи помощником президента, он отмечал, что за венчурное финансирование, которое могло быть признано успешным в мире, в России можно получить до 20 лет тюрьмы.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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