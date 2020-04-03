Первое фото новорожденной дочери солиста Uma2rman Владимира Кристовского

Алексей Вольцев

Артист поделился приятной новостью — он стал отцом в шестой раз. Избранница подарила ему очаровательную малышку, которую назвали Теей. Сейчас звездная семья получает поздравления от друзей и поклонников.

Сегодня 44-летний Владимир Кристовский опубликовал трогательный снимок с новорожденной дочерью. «Привет всем! У нас снова праздник. У нас прибавление! В 15:09 по Москве. Девочка. У меня пятая по счету. Назвали — Тея. Всего, значит, шестеро теперь у меня. Кто бы сказал — не поверил бы ни за что. Мама чувствует себя хорошо», — подписал музыкант кадр.

Первыми поздравить артиста поспешили звездные друзья: Кети Топурия, Надежда Михалкова, Анна Цуканова-Котт, Владимир Яглыч и многие другие. Поклонники также оставили кумиру теплые слова в комментариях. «Обалдеть! Вова — ювелир. Наши искренние поздравления!»; «Как же вам повезло в жизни иметь девочек. В вашей жизни всегда будет много нежности, красоты, доброты, заботы и внучек и внуков. Пусть ваши девочки всегда будут здоровы и счастливы»; «Пора заводить блог «Жизнь многодетного отца или как воспитать шестерых», — шутят пользователи Сети.





К слову, поиск клиники для Ольги Пилевской — супруги артиста — оказался непростым. Женщина хотела рожать в элитном роддоме, однако из-за пандемии вынуждена была искать новый перинатальный центр прямо накануне часа икс. «Получила сегодня сообщение от своего врача из «Лапино», что его закрывают в связи с возможным перепрофилированием в инфекционный стационар, и всех врачей переводят в ПМЦ. Ох уж эта корона», — ранее негодовала она.

Причем, изначально супруги планировали, что малышка появится на свет в Майами. Однако ситуация с визами заставила пару обратиться к российским специалистам.

«Нашли врача с замечательными отзывами, у которой девочки рожают благополучно естественным путем после первого кесарева (это моя ситуация и мечта), нашли классное жилье, — делилась Ольга. — Нам не хватало только виз… И в них оказался основной затык. Мы должны были ехать в Варшаву на собеседование в американское посольство недели три назад, но мистер Трамп сделал заявление. Заявление о запрете выдачи виз беременным, планирующим рожать у них».

Напомним, что Кристовский ранее был женат на Валерии, которая подарила ему четырех дочерей. Однако после 17 лет брака пара решила расстаться. Девочки тяжело переживали развод родителей, особенно старшая наследница — Ясмин, которая даже обращалась к психологу. А вот в союзе с Ольгой у исполнителя родился долгожданный сын. Мальчика назвали Федором.

Фото: Legion-Media, Instagram