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Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться

Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извинятьсяДуа ЛипаФото: @dualipa

Британская певица Дуа Липа прокомментировала свое посещение стрип-клуба, после которого столкнулась с массовой критикой в интернете. Артистка в интервью The Guardian потребовала уважать выбор работающих в увеселительном заведении женщин, а также отказалась извиняться за свои действия.

Исполнительница призналась, что не ожидала, что посещение стрип-клуба вызовет шквал критики.

«Мне не нравится извиняться, если я не верю, что должна за что-то извиняться. Женщин нужно поддерживать во всех сферах занятости. На той вечеринке не было ничего унизительного [по отношению к танцовщицам], все танцевали и веселились».

Дуа Липа подчеркнула, что «не каждую секс-работницу заставляют делать что-то, чего она не хочет».

Певица посетила лос-анджелесский стрип-клуб в конце января после церемонии награждения премией «Грэмми» вместе с рэпершей Лиззо, певицей Розалией и ковбоем-рэпером Lil Nas X.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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