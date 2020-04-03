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Платформа STAY проведет музыкальный онлайн-фестиваль с участием звезд

Платформа STAY проведет музыкальный онлайн-фестиваль с участием звездГульнара ГилязоваФото: пресс-служба STAY

На платформе онлайн-концертов STAY 4 и 5 апреля пройдет музыкальный фестиваль #STAYHOMEFEST. Он состоится в рамках «Маркета Местной Еды», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в числе выступающих артистов Dima Midborn, Паша Артемьев, Зоркий, группа VANYN, Гульнара Гилязова, Super Collection Orchestra и другие.

«#STAYHOMEFEST — фестиваль нового формата общения. Все, как на привычных нам городских фестивалях, только в онлайн: музыкальные лайвы, доставка уличной еды, чаты знакомств и беседы за большим столом», — указано в сообщении.

Трансляция будет бесплатной, однако все желающие смогут заплатить за выступление музыкантов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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