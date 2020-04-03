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Почему за одну свинью трёх овец давали

Почему за одну свинью трёх овец давали

Это сегодня личное подсобное хозяйство — дело сугубо личное, зачастую более походящее на хобби. В советские годы, особенно в суровые военные годы, это была важнейшая часть экономики. Соответственно, она жёстко контролировалась государством. Власти решали, сколько и чего могут иметь рабочие в своём личном распоряжении. Иногда нормативы требовалось менять: реалии вносили коррективы.

В 40-е годы семьям стало сложно выращивать свиней — им нужен был специальный корм в больших количествах, а его в совхозах катастрофически не хватало. То ли дело овцы — им не нужны утеплённые загоны, да и пасутся они сами.

Так и появилось постановление СНК СССР от 3 апреля 1943 года «О количестве скота, находящегося в личном пользовании рабочих и служащих системы Наркомата совхозов». Документ разрешил иметь в индивидуальном пользовании на одну семью вместо свиньи трёх овец, причём с приплодом не старше одного года. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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