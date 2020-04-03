Подробности нового шоу Дмитрия Шепелева

Влада Некрасова

Недавно шоумен завершил работу на Первом канале, а буквально накануне стало известно, что он приступил к новому шоу. Съемки первого выпуска передачи уже состоялись. Примечательно, что во время пандемии коронавируса они прошли с присутствием зрителей.

С федерального канала Дмитрий ушел из-за недовольства условиями работы, мешающим его личной жизни.

«В один из дней съемки проекта затянулись дольше, чем планировалось. Это обычная практика — за день снимают сразу несколько выпусков, где-то задерживаются эксперты, гости, звезды… В общем, вновь сдвинулось на позднее время, а Диме нужно было к определенному времени успеть домой. Не выдержал, сэмоционировал: мол, напрягают такие задержки, уволюсь. Не дословно — но смысл верный. Ну уволишься — увольняйся: держать никто не стал…» — признался коллега 37-летнего телеведущего.

После увольнения Шепелев улетел на отдых. Вернувшись домой он, по слухам, перешел на телеканал «Пятница!».

«Поговаривают, у Шепелева уже была тайная встреча с Николаем Картозией (гендиректором вышеназванного канала — прим. «СтарХита») . Ему, видимо, предложили вести новое развлекательное шоу. Не такое «желтое», как «На самом деле», что Шепелева очень обрадовало», — сообщал источник.

Дмитрий пока не подтверждает слухи, а уже тем более не раскрывает дату выхода своего детища на экраны. Зато известно, что он будет вести развлекательную программу. В ней он отойдет от скандал и интриг, изрядно надоевших ему во время работы на шоу «На самом деле».

«Мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня», — сетовал телеведущий.

Сегодня из-за непростой ситуации в стране и мире, вызванной вспышкой коронавируса, многие проекты снимаются без участия зрителей. На новой передаче Шепелева они почему-то присутствовали. К слову, на съемках. по словам очевидцев, были соблюдены максимальные меры безопасности.

Фото: Legion-Media, Instagram



