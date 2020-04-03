Посольство рассказало о вывозе россиян из Великобритании

Влада Некрасова

Сто пятьдесят граждан РФ и члены их семей в четверг покинули Великобританию, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

"Второго апреля состоялся специальный вывозной рейс SU 2583, произведенный авиакомпанией "Аэрофлот". Территорию Великобритании благополучно покинули 150 граждан России и членов их семей, прибывшие в страну в 2020 году (на срок не более чем 90 дней) и не имеющие разрешения на проживание", - сообщил представитель дипмиссии.