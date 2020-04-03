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Потерявшим работу россиянам предложили заменить мигрантов на стройках

Потерявшим работу россиянам предложили заменить мигрантов на стройках

Россияне, потерявшие из-за карантина работу в фитнес-индустрии, могут стать строителями и заменить приезжих из Средней Азии, считает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Такие безработные находятся в хорошей физической форме, а значит тяжелая работа будет им по плечу.

"У них накаченные тела. Пускай идут на стройку, например таскать кирпичи... Дома нужно строить, дороги нужно ремонтировать, поэтому в текущих условиях нужно разворачиваться лицом к трудовым профессиям", — цитирует Алексеенко РИА Новости.

Строительному бизнесу сейчас не хватает рук из-за вспышки коронавируса и закрытия границ. В этой сфере традиционно занято много мигрантов, на отдельных объектах их доля достигает 90%, однако многие сейчас улетели на родину и не могут вернуться из-за закрытия границ. В связи с этим должно произойти замещение, уверен глава РАСК. Безработные фитнес-тренеры могут переквалифицироваться и пойти работать на стройку.

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По материалам: uposters.ru

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