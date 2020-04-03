Производители пива обратились в кабмин из-за ограничений в регионах

Анастасия Иванова

Союз российских пивоваров (СРП) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести в России на время борьбы с коронавирусом единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, соответствующее письмо союза имеется в распоряжении РИА Новости.

"Союз российских пивоваров вынужден обратиться к Вам в связи с участившейся практикой ужесточения правил оборота пивоваренной продукции властями субъектов Российской Федерации под предлогом борьбы с распространением коронавируса", - говорится в письме.

"Союз российских пивоваров... просит Вас на время борьбы с пандемией коронавируса ввести в России единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, которые поддержат легальных производителей пива и защитят потребителей от нелегальной, опасной для здоровья алкогольной продукции", - добавляется в обращении.

В письме отмечается, что ограничения на продажу пива "драматически усугубляют" положение компаний пивоваренной отрасли, которые с начала марта уже потеряли значительную часть сбыта по причине закрытия предприятий общественного питания. При этом, добавляет союз, подавляющее большинство из почти 1,5 тысяч российских пивоваренных предприятий - субъекты малого и среднего бизнеса.